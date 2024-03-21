Müge Anlı'da mide bulandıran pavyon sohbeti

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının reyting şampiyonu Müge Anlı'nın programına bu sefer de pavyondaki "kadın ayakkabısından içki" diyaloğu damgasını vurdu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında bundan 4 yıl önce cansız bedeni bulunan ancak katili hala bulunamayan bir kadının cinayeti işlenirken bir yandan ortaya atılan iddialar diğer yandan konukların anlattıkları canlı yayına damgasını vurmaya devam ediyor.

S.Y.'ın oğlu hakkında ortaya atılan iddialar ise ağızları açık bırakıyor. E.Y.'ın arkadaşı ile pavyonda eğlendiği ve kadınların ayakkabısından içki içtiği iddia edildi. Müge Anlı duyduklarına inanamadı.

75 yaşındaki S.Y. 2020 yılında Çankırı'da pirinç tarlasında ölü bulundu. Kızları annelerinin şüpheli ölümünden erkek kardeşlerini sorumlu tuttu. Katili bulunamayan olayda kardeşler Müge Anlı canlı yayınında yüzleşti.

E.Y.'ın arkadaşı N. ile pavyonda eğlendiği ve kadınların ayakkabısından içki içtiği iddia edildi.



Canlı yayına bağlanan bir eğlence mekanı sahibi 'E.Y. ile N. bir hafta boyunca benim mekanıma geldi 3 sene önce. Bütün kadınlarla alem yaptılar. E.Y. kadınlarla oturdu. N. kadınların ayakkabısından içki içiyordu' dedi.



Müge Anlı duydukları karşısında 'İğrenmiyorsunuz da. Düşünsenize bütün mantar hastalıkları yani. Birisinin terliğini bile giymek doğru değil.'



N. Bey iddiaları kabul etmedi ancak E.Y. Bey pavyonda eğlendiklerini kabul etti. Müge Anlı mekan sahibine dönerek 'kadın ayakkabısından içki içmek için para mı ödeniyor? Kaç TL ödeniyor?' diye sordu.



Mekan sahibi ise 'Bir tanesi 600 TL. 12 bin TL'lik bir ödeme yapması gerekiyor' dedi. Müge Anlı ise 'İğrenç bir şey bu ya' diyerek isyan etti.

R.Ö. ise 'O anda iğrenç bir şey olarak görmüyorlar ki. Onlara meftun olan kadının ayak topuğunun değdiği yerde içki içmenin kendilerine göre hevesi başka' dedi.

Müge Anlı 'Hiç hijyenik değil. Bir de 12 bin TL.' diyerek sert çıktı.