Muharrem İnce'nin tv 100'de katıldığı program geceye damga vurdu

tv 100'ün yeni programı ''Gürkan Hacır'la Yüzler Kulübü'', Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi konuk etti.

tv 100'ün yeni programı ''Gürkan Hacır'la Yüzler Kulübü'' reyting yarışına hızlı bir giriş yaptı. Muharrem İnce'nin konuk olduğu ilk program reyting sıralamasında üst sıralara yerleşti. İnce'nin yaptığı açıklamalar ise 12 saat boyunca twitterın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"Türkiye'nin yeni yüzü'' sloganıyla yayın hayatına devam eden tv 100, dün gece yeni bir başarıya daha imza attı. "Gürkan Hacır'la Yüzler Kulübü'' adlı yeni bir tartışma programı ile izleyicinin karşısına çıkan tv 100, ilk programda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi konuk etti.

TWİTTER'DA DA YOĞUN İLGİ

tv 100 Yazarı Gürkan Hacır'ın sunduğu programa, tv 100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv 100 Yazarı Erdoğan Aktaş ve Gazeteci Özlem Gürses de sorularıyla katkı verdi. 4 gazeteci, Muharrem İnce'ye yaklaşık 2.5 saat boyunca soru sordu. İnce'nin verdiği yanıtlar ise uzun süre TT listesinden inmedi.



Öte yandan, İnce'nin konuk olduğu programın reyting sıralamasında üst sıralara yerleştiği, anlık olarak takip edilen youtube izlenme sayısının da hayli yüksek bir oranı yakaladığı görüldü.