Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya olay tepki

Habertürk'ün iki yazarı Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı arasındaki atışma tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Alçı, Altaylı'ya "Farazi işlerle uğraşmak yerine bana destek ver" diyerek tepki gösterdi.

Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı sığınmacı tartışmasını devam ettiriyor. Fatih Altaylı'nın "Şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz" sözlerine Nagehan Alçı bugünkü yazısında yanıt verdi.

Nagehan Alçı, “Sevgili köşe komşum Fatih Altaylı’dan, ülkeye faydalı olmak istiyorsa bizim sitedeki komşuları belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek vermesini, gençlerin ellerinden alınan eğitim hakkı için ses çıkarıp, meseleye el atmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ ?

Fatih Altaylı dünkü yazısında İstanbul'un Fatih, Esenyurt gibi Suriyelilerin çoğunlukta yaşadığı semtlerde gettolaşmanın engellenmesinin şart olduğunu belirterek, "Buralarda yaşayan Suriyeli aileleri başka yerlere dağıtmak, İstanbul’da da bir gettolaşmayı engellemek şart. Nereye taşınabilirler bilmiyorum. Ama mesela şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsanız eğer, her ikisinin de kirası benden. Söz" değerlendirmesinde bulunmuştu.