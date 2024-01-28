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Nazlı Ilıcak tahliye kararı

Nazlı Ilıcak tahliye kararı
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Nazlı Ilıcak, iftira suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 2 aya yakın bir sürenin ardından tahliye edildi.

Nazlı Ilıcak, yargılandığı İstanbul 15'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndi iftira suçu nedeniyle aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasının ardından tutuklanarak cezaevine yollanmıştı. Yazar Ilıcak, iki aya yaklaşan tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

Nazlı Ilıcak neden cezaevindeydi ?

Kapatılan bir internet sitesinde 2016 yılında 'Hanefi Avcı’nın Operasyon Beklentisi' başlıklı yazı nedeniyle Ilıcak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlamıştı. İddianameye göre Ilıcak hakkında “iftira” suçlamasında bulunulmuştu.

Ilıcak'ın yazısında 5 sene sonra İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2021’de açılan davadan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Cezanın onanmasının ardından 4 aralıkta cezaevine giren Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı verildi. Ilıcak bugün cezaevinden tahliye edildi.

 

Etiketler nazlı ılıcak cezaevi tahliye karar iftira
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