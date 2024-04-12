Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'nin kendisine Beykoz Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif yaptığını açıkladı.

Gazeteci Özlem Gürses, TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programa konuk oldu ve siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gürses, kendisine yapılan AK Parti tarafından Beykoz belediye başkanlığı teklifi yapıldığını açıkladı.

Gürses, "Belediye Başkanlığı için teklif aldım. Bana sorarlar bazen siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? diye. Hiç düşünmüyorum, Allah muhafaza. Siyaset bir gün normalleşirse ben de normalleşmiş bir iklimde gazetecilik yapmak istiyorum. Tek hayalim budur." ifadelerini kullandı. Gazetecilik mesleğine olan bağlılığını ve siyasi arenaya girmemek konusunda kararını vurgulayan Gürses, siyasetin normalleştiği dönemde gazeteciliğini devam ettirmek istediğini dile getirdi.

Gürses, aldığı teklifin detaylarını paylaşırken, "Beykoz Belediye Başkanlığını teklif ettiler. Tek bir siyasi parti teklifte bulundu. Sayın Cumhurbaşkanının bilgisi ve onayıyla bana bir teklifte bulundu. AK Parti Beykoz Belediye Başkanlığını teklif ettiler bana." sözlerini ekledi.

Gürses, "Sabah Gazetesinde haber oldu. Cengiz Semercioğlu, Mahmut Övür kendi köşelerinde bunu yazdılar." diyerek teklifin geldiği dönem medyada duyulduğunu da açıkladı.

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