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Radyospor Üçleme Yılın En İyi Radyo Programı seçildi

Radyospor Üçleme Yılın En İyi Radyo Programı seçildi
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360 Medya ve Dijital Ajansı'nın düzenlediği Beyaz Yakamoz Ödülleri'nde yılın en iyi radyo programı, Radyospor’un Üçleme Programı seçildi.

Türkiye’nin ilk spor radyosu Radyospor’da yayınlanan, Nazım Türknas’ın sunucusu olduğu Üçleme programı Beyaz Yakamoz Ödüllerinde ‘Yılın En İyi Radyo Programı’ ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin ulusal ve yerel radyoları, sektörün deneyimli radyocuları, magazin, sanat, spor ve iş dünyasının katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde yaptığı programlar, analizler ve canlı yayınları ile spor dünyasını yakından takip eden Radyospor, Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere haftada üç gün yayınlanan “Üçleme” programı ile “Yılın En İyi Radyo Programı” ödülünün sahibi oldu. İlgiyle takip edilen program adına ödülü Üçleme programı sunucusu Nazım Türknas aldı.

Etiketler Radyospor Üçleme
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