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RTÜK, kanallara ceza yağdırdı

RTÜK, kanallara ceza yağdırdı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Fox TV, SZC, Tele 1, KRT ve TGRT’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü kadar para cezası kesti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı X hesabından RTÜK’ün kanallara verdiği ağır cezaları paylaştı.

 

RTÜK’ün ceza kestiği programlar şu şekilde:

Fox TV’ye, ‘Orta Sayfa’ programında motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında yapılan değerlendirmelerde ‘tarafsız’ davranmadığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Halk TV’ye ‘terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde’ sunulduğu iddiasıyla yüzde 3 idari para; aynı kanalda LGBTİ+ konusundaki değerlendirmeler nedeniyle ‘milli ve manevi değerlere aykırılıktan’ yüzde 3 idari para cezası verildi.

SZC’ye TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözleri aktararak ‘tarafsızlık ihlali’ yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Tele 1’e ‘kişileri küçük düşürmekten’ yüzde 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle yüzde 3, Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da ‘suçluyu övmekten’ yüzde 3 idari para cezası verildi.

Kurul, KRT’de doktorların yurtdışına ‘para’ için gittiğine yönelik el işareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirmeyi ‘küçük düşürücü’ buldu ve kanala yüzde 3 idari para cezası verildi.

TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle ‘gizli ticari iletişim’den yüzde 3 idari para cezası verildi.

 

Etiketler rtük televizyon kanalları ceza kanallar
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