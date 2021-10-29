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RTÜK’ün 25 tuvalet ve 3 duş için harcayacağı para dudak uçuklattı

RTÜK’ün 25 tuvalet ve 3 duş için harcayacağı para dudak uçuklattı

RTÜK, Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenilenmesi için düzenlenen ihalenin bedeli belli oldu.

Muhalif medyaya verdiği cezalarla gündemden düşmeyen ve başkanlığını Ebubekir Şahin’in yaptığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yine bir harcaması dikkatleri çekti.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre; Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, RTÜK 8 Ekim tarihinde “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” adı altında bir ihale düzenledi. BirGün'de yer alan habere göre, bu ihaleyle Çankaya Bilkent’te bulunan RTÜK’ün Merkez Hizmet Binası’nda bulunan 25 tuvalet ile 3 duşun yenileneceği açıklandı.

 İhaleyi, 1 milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklanırken tuvalet ve duşların 60 gün içerisinde yenilenmesi istendi.

Etiketler RTÜK fiyat
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