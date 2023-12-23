S Sport Plus, Online Ödeme Süreçlerinde Craftgate ile Rekabet Avantajı Elde Ediyor

Dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını Türkiye’de sporseverlerle buluşturan Türkiye’nin spor içerikli ilk OTT platformu S Sport Plus; online ödeme süreçlerinde ödeme orkestrasyonu platformu Craftgate ile rekabet avantajı elde ediyor.

Kullanıcılara ve üyelerine, kesintisiz ve güvenilir bir ödeme deneyimi sunmayı hedefleyen S Sport Plus, Craftgate ile performans ve optimizasyonu sağlamayı amaçlıyor.

Online ödeme alan işletmelerin tek bir entegrasyon ile diledikleri ödeme hizmeti sağlayıcısına ulaşmasını sağlayan Craftgate, katma değerli servisleri ile S Sport Plus’ın cirosunu artırmasına ve maliyet avantajı elde etmesine de yardımcı oluyor.

LaLiga, EuroLeague, Serie A, NBA, NFL, UFC başta olmak üzere, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını ve 40’a yakın ulusal ve tematik TV kanalını canlı ve tekrar izle seçenekleriyle üyeleriyle buluşturan S Sport Plus, platform teknolojisine yaptığı yatırımlar ile üyelerine en üst seviyede müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor. Craftgate ile olan iş birliğini ise bu hedefe giden en önemli adımlardan biri olarak görüyor.

S Sport Plus Kullanıcıları, Daha Kolay ve Kesintisiz Şekilde Ödeme Yapabilecek

Autopilot özelliği ile kesintisiz ödeme deneyimi sunan Craftgate S Sport Plus’ın sanal POS kesintileri veya ödeme kuruluşlarında yaşanan kesintiler sırasında da ödeme almasını sağlıyor.

Autopilot, herhangi bir kesinti veya arıza yaşanması halinde, ilgili sanal POS veya ödeme kuruluşunu devre dışı bırakıyor ve ödemelerin çalışan sanal POS veya ödeme kuruluşuna yönlendiriyor. Craftgate, bu sırada yaşanabilecek olası ciro kaybını S Sport Plus’a kazandırıyor.

Böylelikle, ödeme hizmeti sağlayıcılarında yaşanan kesintiler sırasında ödeme yapmakta olan S Sport Plus kullanıcıları bu kesintilerden etkilenmiyor. Ayrıca, Craftgate’in sahip olduğu PCI-DSS-1 sertifikası kapsamında sunduğu Kart Saklama çözümü de S Sport Plus kullanıcılarının daha kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmelerine imkân tanıyor.

Craftgate, Hazır Sanal POS Entegrasyonu ile S Sport Plus’ın Entegrasyon Yükünü Ortadan Kaldırıyor

İşletmeler için, diledikleri ödeme hizmeti sağlayıcısına bir geçiş kapısı niteliğinde olan Craftgate, işletmelerin halihazırda kullandıkları sağlayıcıları tek noktadan yönetmelerini ve anlaşma yaptıkları yeni sağlayıcılar ile hızlı bir şekilde çalışabilmelerini sağlıyor.

Craftgate’in hazır sanal POS entegrasyonu sunan Ödeme Geçidi özelliği ile S Sport Plus, dilediği sanal POS ve ödeme kuruluşu ile anlaşmasını tamamlamasının ardından, Craftgate Üye İşyeri Kontrol Paneli’nden kuruluşa ait gerekli bilgileri girerek ilgili kuruluştan ödeme almaya hazır hale geliyor. Böylelikle Craftgate, S Sport Plus’ın çalışmak istediği her bir kuruluş için ayrı ayrı entegrasyon yükünü ortadan kaldırmış oluyor.

Craftgate’in sunduğu ödeme orkestrasyonu ile S Sport Plus, kullanıcılarına kesintisiz ödeme deneyimini sunmaya devam edecek.