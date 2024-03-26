Şirin Payzın kaza geçirdi
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Halk TV'nin ekran yüzlerinden gazeteci Şirin Payzın, Almanya’da yaşadığı kazanın ardından ameliyat oldu.
Halk TV sunucularından Şirin Payzın, Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak gittiği Almanya’da kaza geçirdi. Söyleşi için ülkeye gelen Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın’ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğini kırdığı belirtildi. Dün sabah saatlerinde ameliyata alınan Payzın, 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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