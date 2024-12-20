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Sözcü TV yayını karıştı: Tanju Özcan canlı yayından kovuldu

Sözcü TV yayını karıştı: Tanju Özcan canlı yayından kovuldu
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Sözcü TV'de canlı yayınlanan Başkent Kulisleri adlı programa katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan programa verilen reklam arasında "kibarca" kovulduğunu iddia etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sözcü TV’de yayınlanan "Başkent Kulisleri" programından kovulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özcan, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün daveti üzerine katıldığı Sözcü TV'deki Başkent Kulisi adlı programdan kovulduğunu söyledi.

Özcan "Program öncesinde yayının 1,5 saat süreceğini söylediler. 25 dakika canlı yayında kaldım ve reklam arası veriyoruz dediler. Reklam arasında veda bile ettirmeden beni kibarca kovdular" dedi.

Böyle bir muameleyi hiç görmediğini vurgulayan Özcan, "Böyle yayın adabı olmaz. Bundan sonra da Sözcü TV’nin hiçbir canlı yayınına da çıkmam, röportaj da vermem! Gözünü seveyim TV100'ün" ifadelerine yer verdi.

Sözcü TV'de canlı yayınlanan Başkent Kulisleri adlı programa katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan programa verilen reklam arasında "kibarca" kovulduğunu iddia etti.

 

Etiketler sözcü tv szc tv tanju özcan
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