Survivor'da kriz var! Acun Ilılcalı'dan canlı yayında eski yarışmacı için şoke eden sözler

Dün akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Survivor Ünlüler Gönüllüler 2023 öncesi Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı yeni sezon öncesinde Survivor Panaroma'ya katılarak açıklamalarda bulundu. Ilıcalı programda, daha önceki sezonlarda yarışmış olan Nagihan Karadere'nin yaptığı açıklamalara da değindi.

Yarışma ortamının sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan için Acun Ilıcalı'dan cevap geldi.

Ilıcalı Survivor 2023 öncesi Survivor Panaroma'ya katılarak açıklamalarda bulundu. Hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi.

Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı Karadere için şu açıklamayı yaptı: 'Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim.'

Açıklama sonrası Nagihan Karadere bir tweet atarak Acun ılıcalı'ya ulaşamadığını, telefonunun meşgul çaldığını belirtti.

'SURVİVOR'A GİTMEYİN' DEMİŞTİ

Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündemi epey meşgul etmişti. Survivor hakkında açıklamalar yapan Nagihan Karadere, yarışma ortamının sahte olduğunu söyledi.

Nagihan'ın açıklaması şu şekildeydi:

"Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm."

En son Survivor 2022 AllStar'da yarışan Nagihan, Nisa'nın şampiyon olmasını kabullenememiş ve hem yarışmacılara hem de Survivor'a ateş püskürmüştü. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a katılan Karadere, yarışma içerisinde mobbinge uğradığını açıkladı.

TURABİ'YE DESTEK ÇIKMIŞTI

Survivor şampiyonlukları bulunan Turabi'ye o dönem Nagihan Karadere'den de destek gelmişti.

Turabi ' Sevgili yeni Survivor kardeşlerim, aklınızın bile alamayacağı açlıkla ve zorlukla karşılaşacaksınız. Şimdilik içinizden 'Ben dayanırım, ben ne zorluklar, açlıklar gördüm!' diyeceksiniz. İlk haftadan sonra 'Ben nereye düştüm!' diye düşüneceksiniz.

Kazasız belasız hepimize güzel bir sezon dilerim." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Nagihan da bu açıklamaya '' Aynen canım benim'' yazarak Turabi'ye destek çıkmıştı.