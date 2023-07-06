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Tele 1'e 7 gün ekran karartma cezası

Tele 1'e 7 gün ekran karartma cezası
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RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın sözleriyle ilgili olarak başlattığı inceleme sonrasında TELE1’e 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, 20 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programındaki sözleri sonrasında kanalla ilgili inceleme başlatan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TELE1 TELE1’in 7 gün karartılmasına karar verdi. Aynı zamanda TELE1’e yüzde 5 idari para cezası verildi.

Etiketler rtük tele1 tele 1 ekran karartma
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