A Haber'de olay var! Prof. Dr. Çilingiroğlu bombaladı, spiker çaresiz kaldı

ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber'de katıldığı "Memleket Meselesi" adlı programda söylediği sözler şok etkisi yarattı.

Çilingiroğlu programda şu cümleleri sarf etti:

“NOBEL MADALYASINI ANITKABİR’E GETİRDİ”

Buradaki bilim adamları Türküm diye gurur duyuyor. Adam gurur duydu, Türkiye’ye geldi. Nobel madalyasını Anıtkabir’e, Cumhurbaşkanımıza getirdi. Şimdi bu adamın ne çıkarı var senden. Bak şimdi ses seda çıkmıyor adamdan. Demek ki birisi bir şey yaptı bu adama. Yapmayın böyle şeyler.

“BEYİN GÖÇÜ OLUR TABİ”

Bana çok gençler geliyor. Gençler gece gündüz yazıyor. Hocam biz bu ülkeden gitmek istiyoruz. Biz Türkiye’den gelelim yanınızda eğitim alalım diyor. Beyin göçü diyorsunuz ondan sonra Beyin göçü olur tabi. Sen böyle vatan hainliği neden yaparsın.

“HALEN HABERLERDE KİM ASILMIŞ ONU SÖYLÜYORSUNUZ”

Halen daha bilmem kim adam ne zaman asılmış, ne olmuş onu söylüyorsunuz haberlerde. Yazık ya biraz devam edin, ilerleyin. Adam demiş ki Hacettepe rektörüne söylüyorum. İlk 500’de olan 6 tane üniversitemiz var demiş. İlk 500’de 6 tane üniversite diyeceğine ilk 500’de şu üniversitemiz var diyebil. Hangi ilacı buldun, hangi teknolojiyi buldun.