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  4. 21 Mayıs 2019 08:02

''Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te katıldığı program erken bitirildi''

İYİ Partili Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te konuk olduğu ''Tarafsız Bölge'' adlı programın erken bitirildiğini belirterek ''Yetkiliyle görüştüm iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar.'' dedi.

''Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te katıldığı program erken bitirildi''
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Oyunculuğu bırakarak siyasete atılan Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN"

İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kağıthane ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Ahmet Hakan'ın programıyla ilgili, "Kanaldan bir yetkiliyle görüştüm; ekrem_imamoglu ile iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar! Yazıklar olsun! Utanılacak haldesiniz... @ahmethc @cnnturk." ifadelerini kullandı.

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