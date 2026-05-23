Trump ünlü sunucuyu kaldırıp çöpe attı! Görüntüler olay oldu!

ABD'nin efsanevi gece programı The Late Show final yaparak ekranlara veda etti. Sunucu Stephen Colbert'in 6,74 milyon izleyiciyle yaptığı finalin ardından, ABD Başkanı Donald Trump resmi hesaptan Colbert'in çöp kutusuna atıldığı yapay zeka destekli bir video paylaştı.

Amerikan televizyon tarihinin en uzun soluklu ve sembolik gece kuşağı (late-night) yapımlarından biri olan The Late Show, sunucu Stephen Colbert'in duygusal veda konuşmasıyla ekran macerasını resmen noktaladı.

Ancak finale, programın içeriğinden çok ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi hesaplardan başlattığı ve yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı eş görülmemiş dijital polemik damga vurdu.

The Late Show'un final bölümü adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Müzik efsanesi Paul McCartney'nin yanı sıra, Colbert'in televizyondaki en büyük rakipleri ve meslektaşları olan Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Seth Meyers ile ünlü aktör Ryan Reynolds geceye katılarak tarihi bir televizyon anına imza attılar.

Seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Stephen Colbert, kendi döneminin en yüksek normal hafta içi reytingine ulaşarak final bölümünde tam 6,74 milyon izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Trump'tan "Yeteneksizler Siliniyor" Çıkışı ve Yapay Zeka Videosu

Colbert'in vedasıyla eş zamanlı olarak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesapları üzerinden gece kuşağı sunucularına yönelik sert bir kampanya başlattı. "Yeteneği olmayan isimlerin ekranlardan silinmeye başladığını" savunan Trump, polemiği bir adım öteye taşıyarak yapay zeka (AI) ile hazırlanmış provokatif bir video paylaştı.

Videoda Stephen Colbert'in bir çöp kutusuna atıldığı, ardından da Trump'ın zafer dansı yaptığı görüntüler yer aldı.

Tartışmayı ulusal bir krize çeviren detay ise, bu alaycı yapay zeka videosunun yalnızca Trump'ın kişisel hesabından değil, doğrudan Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılması oldu.

The Late Show'un vedası, ABD medyasında uzun süredir devam eden yapısal bir tartışmanın zirve noktasıdır. Stephen Colbert, programı boyunca Donald Trump'a yönelik en sert eleştirileri ve hicivleri yönelten isimlerin başında geliyordu.

Kanal yönetimi programın iptal kararını "artan prodüksiyon maliyetleri ve ekonomik nedenler" olarak açıklasa da, medya kulislerinde kararın arkasında çok ciddi bir "siyasi baskı" olduğu iddiaları yüksek sesle dile getiriliyor. Trump'ın Beyaz Saray hesabından çöp kutulu bir AI videosu paylaşacak kadar bu iptali kişiselleştirmesi, ABD'de medyanın siyasi kutuplaşmadaki rolünün ve güç savaşlarının artık açıkça dijital bir intikama dönüştüğünün en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.