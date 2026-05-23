Hakkari'de Derecik Belediyesi AK Parti’ye geçti

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, eski YRP'li Belediye Başkanı Hasan Dinç'in aldığı hapis cezası nedeniyle boşalan koltuk için yapılan seçimde yönetim değişti. İki meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle değişen dengeler sonucunda, AK Partili Rahim Can 6 oy alarak Derecik Belediyesi'nin yeni başkanvekili oldu.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yerel siyaset arenası, bir süredir devam eden hukuki süreçlerin ardından yapılan kritik meclis oylamasıyla yeni bir döneme girdi. Derecik Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçimini AK Partili meclis üyesi Rahim Can kazanarak, belediye yönetiminin Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) AK Parti'ye geçmesini sağladı.

Hukuki Süreç ve 45 Günlük Geçiş Dönemi

Yönetim değişikliğine giden süreç, 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'den Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç'in yargılandığı 'çocuk istismarı' davasında hapis cezasına çarptırılması ve kamu haklarından yoksun bırakılmasıyla başladı.

Başkanlık makamının hukuken boşalmasının ardından, yasa gereği belediye meclisi kendi içinden bir vekil çıkarmak üzere sandık başına gitmiş ve ilk etapta YRP'li Mesut Tekin 45 günlük geçici bir süre için başkanvekili olarak seçilmişti.

Meclis Aritmetiği Nasıl Değişti?

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği geçici sürenin dolmasıyla birlikte asıl başkanvekilini belirlemek için 21 Mayıs'ta nihai bir seçim yapılması zorunluydu. Ancak bu 45 günlük bekleme süresi içinde Derecik Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengeler ciddi bir kırılma yaşadı. Daha önce Yeniden Refah Partisi sıralarında oturan 2 meclis üyesinin partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katılması, oylamanın kaderini doğrudan belirledi.

6 Oyla Yeni Dönem 21 Mayıs'ta 11 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen kritik oylamada, değişen meclis aritmetiğinin de etkisiyle AK Partili Meclis Üyesi Rahim Can 6 oy alarak salt çoğunluğu sağladı. Bu sonucun ardından Derecik Belediyesi Başkanvekili seçilen Rahim Can, ilçenin yeni yerel yöneticisi oldu ve böylece Hakkari'deki bir belediye daha AK Parti yönetimine geçmiş oldu.

DHA