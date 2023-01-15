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tv100'de ''SADAT'' depremi: 2 ismin işine son verildi

tv100'de ''SADAT'' depremi: 2 ismin işine son verildi
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tv100, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda SADAT'ın reklamının yayınlamasının ardından iki ismin işine son verildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu tv100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun “Burada terörist yetiştiriliyor” diyerek paramiliter olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verildi.

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanalın resmi Twitter hesabından yeni açıklamalar yayımlandı. Paylaşımlarda, "Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz" denildi.

CHP lideri, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" diyerek sert tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamı tepkisi: ''O az kalmış aklınızı alırım sizin''Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamı tepkisi: ''O az kalmış aklınızı alırım sizin''Politika
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda ''SADAT'' reklamı yayınlandı! tv100'den ilk açıklamaKılıçdaroğlu'nun katıldığı programda ''SADAT'' reklamı yayınlandı! tv100'den ilk açıklamaMedya

 

Etiketler tv100 sadat kemal kılıçdaroğlu reklam
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