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Ünlü spiker Korcan Karar kangren oldu

Ünlü spiker Korcan Karar kangren oldu

Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi.

Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi gazeteci Uğur Dündar paylaştı.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ
Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalacağını belirtti.

HASTANEDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

Etiketler korcan karar spiker kangren
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