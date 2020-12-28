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  3. 28 Aralık 2020 14:12

Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül dönemi bitti

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinde daha önce TV Net, Gerçek Hayat ve Derin Ekonomi dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinden alınan İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini de 31 Aralık tarihi itibariyle bırakacağını duyurdu.

Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül dönemi bitti
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Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle" açıklamasını yaptı.

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