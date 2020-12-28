Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül dönemi bitti

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle" açıklamasını yaptı.