Kamuya 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'ne 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Memur olma hayali kuran milyonlarca kişinin beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamuya yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'ne toplamda 5 bin 64 personelin alınacağını belirtti. Oktay "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.