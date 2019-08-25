Memurun zam pazarlığında tutanak skandalı

Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 gün boyunca süren müzakereler sonunda uzlaşma çıkmayınca Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvuru aşamasına gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tutulan uyuşmazlık tutanağında uzlaşılan maddeler yok sayılarak büyük bir skandala imza atıldı. Bunun üzerine Memur-Sen, yeni bir tutanak hazırlayarak Hakem Heyeti’ne gönderdi. Hakem Heyeti’nin hangi tutanağı esas alacağı merak ediliyor.

Hükümet ve memur sendikaları arasında yapılan 5’inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başlayarak 20 Ağustos itibarı ile sona erdi. Kamu İşveren Heyeti memura 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3’ten yukarı zam vermeyince masadan uzlaşma çıkmadı. Milli Gazete'nin haberine göre, toplu sözleşme görüşmelerinde memurların maaşlarına yapılacak zam oranlarında anlaşma sağlanamadığı için Kamu İşveren Heyeti’nin 11 hizmet kolunun masada uzlaştıkları teklifleri yok saydığı ortaya çıktı.

TUTANAKTA UZLAŞILAN MADDELER YOK SAYILDI

Uzlaşma olmayınca Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uyuşmazlık tutanağını imzalayarak Hakem Heyeti’ne yolladıklarını belirtti. Uyuşmazlık tutanağını imzalayan hükümet bir skandala imza attı. Müzakereler sonucunda birçok konuda uzlaşma sağlanmasına rağmen Kamu İşveren Heyeti, uyuşmazlık tutanağına bu maddeleri eklemedi. Sendikalar heyeti uzlaşılan maddelerin tutanağa işlenmesini istese de kamu işveren heyeti buna yanaşmadı.

MEMUR-SEN YENİ BİR TUTANAK HAZIRLADI

Bunun üzerine masada yetkili olan Memur-Sen Konfederasyonu, uyuşmazlık tutanağına imza atmayarak yeni bir uyuşmazlık tutanağı hazırladı. Tutanağa 20 gün boyunca hükümet ile yapılan müzakerelerde anlaşmaya varılan maddeler eklenerek Hakem Heyeti’ne gönderildi. Normalde her iki tarafın imzası alınarak Hakem Heyeti’ne yollanan uyuşmazlık tutanağını iki taraf da ayrı ayrı gönderdi. Gözler ise Hakem Heyeti’ne çevrildi. Hakem Heyeti’nin hangi tutanağı esas alacağı merak edilirken memurların endişeli bekleyişi sürüyor.