  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. 2023 yılının en çok ve en az satan otomobilleri belli oldu

2023 yılının en çok ve en az satan otomobilleri belli oldu

2023 yılının en çok ve en az satan otomobilleri belli oldu
Güncelleme:

Türkiye'de otomotiv sektöründen merakla beklenen istatistikler geldi. Otomotiv sektöründe 2023 yılının şampiyonları ve düşenleri belli oldu.

HABER3COM

Otomotiv gazetecisi Gazeteci Emre Özpeynirci, satışı en çok artan ve düşen otomobil markalarını açıkladı.

2023 yılının ilk 11 aylık verilerini derleyen Özpeynirci'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'de 11 ay sonunda otomobil satışları 840 bin 925 adete ulaşarak tarihi bir rekor kırarken, yüzdelik olarak satışlar %66,23 artış kaydetti.

Tüm zamanların satış rekoru kırıldı

Özpeynirci yaptığı açıklamada "11 ay sonunda otomobil satışları yüzde 66,23 artarak 840 bin 925 adetle tüm zamanların rekorunu kırarken, Türkiye'de faaliyet gösteren 47 markadan 18'i pazarın üstünde, 18'i pazarın altında büyürken, sadece 3 markanın satışlarında düşüş yaşandı." dedi.

Satışlarını en çok artan ve düşen markalar

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'de satışları en çok artan markalar sırasıyla MG, Alfa Romeo ve Cupra oldu.

Diğer yandan yine sırasıyla Honda, Aston Martin ve Mitsubishi satışları düşen 3 marka oldu.

8 otomobil markası ise satışlarına bu yıl başladığı için geçen seneye göre bir değişim olmadı.

İşte otomotiv sektöründe 2023 yılının kazananları ve kaybedenleri:

Otomotiv sektöründe 2023 yılının şampiyonları ve düşenleri belli oldu.

Verileri X sosyal medya platformundan paylaşan Emre Özpeynirci'nin paylaşımı şu şekilde:

 

 

Etiketler emre özpeynirci satış rakamları satışlarını en çok arttıran markalar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu’ndan ihanet iddialarına sert tepki
Meteoroloji'den bu illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
Time dergisi yılın kişisini seçti
Dr. Ender Saraç ''eşcinsel ilişki'' ve ''öz oğluna taciz'' iddiaları için sessizliğini bozdu
21 yaşındaki genç 35 yıllık Renault Broadway'i elektrikliye dönüştürdü
Dilan ve Engin Polat'ın milyonluk araçları böyle görüntülendi
Emsal karar çıktı! TÜVTÜRK o paraları iade edecek
Uzmanından kıyı dolgusu uyarısı: ''Deniz, kendinden alınanı mutlaka geri alacak''
İkinci el araç satışlarına yönelik yeni karar
IMDb 2023'ün en iyi dizilerini açıkladı