2023 yılının en çok ve en az satan otomobilleri belli oldu

Türkiye'de otomotiv sektöründen merakla beklenen istatistikler geldi. Otomotiv sektöründe 2023 yılının şampiyonları ve düşenleri belli oldu.

HABER3COM

Otomotiv gazetecisi Gazeteci Emre Özpeynirci, satışı en çok artan ve düşen otomobil markalarını açıkladı.

2023 yılının ilk 11 aylık verilerini derleyen Özpeynirci'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'de 11 ay sonunda otomobil satışları 840 bin 925 adete ulaşarak tarihi bir rekor kırarken, yüzdelik olarak satışlar %66,23 artış kaydetti.

Tüm zamanların satış rekoru kırıldı

Özpeynirci yaptığı açıklamada "11 ay sonunda otomobil satışları yüzde 66,23 artarak 840 bin 925 adetle tüm zamanların rekorunu kırarken, Türkiye'de faaliyet gösteren 47 markadan 18'i pazarın üstünde, 18'i pazarın altında büyürken, sadece 3 markanın satışlarında düşüş yaşandı." dedi.

Satışlarını en çok artan ve düşen markalar

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'de satışları en çok artan markalar sırasıyla MG, Alfa Romeo ve Cupra oldu.

Diğer yandan yine sırasıyla Honda, Aston Martin ve Mitsubishi satışları düşen 3 marka oldu.

8 otomobil markası ise satışlarına bu yıl başladığı için geçen seneye göre bir değişim olmadı.

İşte otomotiv sektöründe 2023 yılının kazananları ve kaybedenleri:

Verileri X sosyal medya platformundan paylaşan Emre Özpeynirci'nin paylaşımı şu şekilde: