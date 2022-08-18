''6 ay ve 6 bin kilometre'' uygulamasına ilan siteleri de katıldı

İkinci el piyasasında fahiş fiyat artışlarına engel olmak adına ikinci el araç ticaretiyle uğraşan şirketlere getirilen ''6 ay ve 6 bin kilometre'' sınırına ilan siteleri de katılmaya başladı. Sahibinden.com, 15 Eylül 2022’den itibaren sadece yetkili bayilerin sıfır araçlarını ilana koyabileceğini duyurdu.

Yetkili bayilerin dışındaki satıcıların ise yalnızca araçlarını ‘Ikinci El’ olarak koyabileceği ve ‘araç kilometresi’ bölümüne en az 6 bin kilometre girebileceği belirtildi. Ayrıca, girilen ilanların bilgilerinin gösterildiği detay sayfasında aracın durumunu gösteren ‘sıfır’ veya ‘ikinci el’ ifadesi, sıralamada ‘kilometre’ bilgisinin önüne taşınacak. Böylelikle; alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, ‘2022 Güncel Liste Fiyatı’ da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı tüketicilere sunulmuş olacak.

Sahibinden.Com CEO’su Burak Ertaş konuyla ilgili, “Sıfır ve ikinci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül’de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız” dedi.