ABD Fiat Chrysler aleyhine dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Detroit bölge mahkemesinde açtığı dava Fiat Chrysler üzerindeki baskıyı artıracak prosedürel bir adım olarak görülüyor. Volkswagen'in dizel emisyon skandalının ardından, denetleme kurumları artık dizel motorları giderek daha sıkı denetimlere tabii tutuyorlar.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Fiat'tan çok daha fazla sayıda dizel araçta yasal emisyon sınırlarını aşacak gizli bir yazılım kullandığı için 25 milyar dolara kadar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Şirket, Adalet Bakanlığı'nın açtığı davanın hayal kırıklığı yarattığını ve "ABD emisyon testlerini usulsüzce geçmek için bilerek bozucu düzenek kullandığı" iddiasına karşı kendisini savunacağını dün yaptığı açıklamada belirtti.

Fiat Chrysler'ın ABD'de işlem gören hisseleri dün yüzde 4.1 düşüşle 10.32 dolardan kapandı. Bugün ise Avrupa'da işlem gören hisseleri yüzde 4 geriledi.

Davada söz konusu dizel motoru geliştiren Fiat Chrysler'a ait VM Motori SpA adlı birimin adı geçiyor. VM Motori'nin İtalyan çalışanlarının aynı zamanda Fiat Chrysler'in Michigan'daki merkezinde motor kalibrasyon ve gaz emisyonları alanında çalıştıkları da belirtiliyor.

Davada Fiat Chrysler'in 2014-2016 yılları arasında satılan dizel motorlu araçlara gizli bir yazılım takarak yasal sınırın "oldukça" üzerinde nitrojen oksit, ya da NOx gazı çıkarmasına yol açtığı belirtildi. Söz konusu gaz solunum yolu rahatsızlıkları ve hava kirliliği oluşturuyor.

Davada Fiat Chrysler'dan araçları düzeltmesi, zehirli gaz emisyonu yasal sınırı aşan araçların satışını durdurması ve para cezası ödemesi isteniyor. ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) Ocak ayında şirkete verilebilecek azami cezanın 4.6 milyar dolar olduğunu belirtmişti.

Fiat Chrysler hakkında yine emisyon kurallarını çiğnediği iddiasıyla Adalet Bakanlığı tarafından ayrı bir soruşturma da yürütülüyor. ABD sermaye piyasası düzenleme kurumu ve eyaletler de kendi soruşturmalarını yürütüyorlar.