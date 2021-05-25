Efsane Opel Manta elektrikli hali ile geri dönüyor!

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, klasik modeli Manta GSe ElektroMOD’u tanıttı.

Bir zamanların efsanevi modeli Manta’nın çağın gereklerine uygun olarak yorumlandığı Manta GSe; LED far, Pixel-Vizor ve Pure Panel kokpit olmak üzere en güncel Opel teknolojileriyle harmanlanmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Opel Manta GSe’de modern çağın gereğini yerine getiren sıfır emisyonlu 108 kW / 147 HP gücündeki batarya elektrikli elektromotor, 200 km’lik menziliyle beklentileri karşılıyor. Dördüncü vitesin ardından otomatik kullanıma imkan tanıyan manuel şanzıman ve arkadan itiş özellikli aktarma yapısı ise sportif sürüş keyfini zirveye taşıyor. Üstün Opel teknolojileri arasında yer alan yeni Opel Pixel-Vizor’ün LED ekranı dış çevreyle iletişim kurabilirken, Manta GSe’nin iç mekanındaki Opel Pure Panel ise araca ait tüm bilgi ve verileri ekrana taşıyabiliyor. Modern bir klasik formundaki Manta GSe’nin etkili müzik sistemi, sarı dekorlu sportif koltukları, 3 kollu direksiyon simidi, kokpit ve kapı panellerindeki neo klasik dokunuşlar ve şık tavan döşemesi ise bir otomobilden alınacak zevki her yönüyle maksimuma çıkartıyor.



EFSANE YENİDEN DOĞUYOR

Opel, bünyesindeki üstün Alman teknolojisini, kendi tarihinin en özel tasarım çizgilerine sahip ikonik otomobili Manta ile buluşturarak ürettiği Manta GSe’yi gün yüzüne çıkardı. Yarım asırdan daha uzun bir süre önce, dört silindirli benzinli motoruyla pazara sunulan ve geniş kitleleri peşinden sürükleyen efsanevi Manta, bugün Alman markanın tarihindeki ilk ElektroMOD modeli olarak bir kez daha pazara sunuluyor. Bu doğrultuda yeni Opel Manta GSe ElektroMOD; bir stil ikonunun klasik görünümünü ve günümüzün sürdürülebilir sürüş için gerekli olan en ileri teknolojilerini bir araya getiriyor. Yeni Manta GSe ElektroMOD’un emisyonsuz elektrikli motoru ve teknolojisi çağın ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılarken, sahip olduğu iç-dış tasarım detayları ve konfor özellikleri de sürüş keyfini üst düzeye taşıyor. Manta GSe’nin, Opel geleneğinin gelecekle buluştuğu noktayı sembolize edişi ise, Opel CEO’su Michael Lohscheller’in, “Manta GSe, Opel olarak otomobil üretme coşkumuzu gözler önüne seriyor. Köklü Opel geleneği, arzu edilen, sürdürülebilir bir gelecek için günümüzün emisyonsuz ulaşım taahhüdü ile birleşiyor. Opel, zaten birçok modeliyle elektrikliye hazır ve şimdi efsanevi Manta da öyle” açıklamalarıyla net bir şekilde tanımlanıyor.





YENİLİKÇİ ELEKTROMOTOR

Yeni Opel Manta GSe ElektroMOD, modern teknoloji ve yeni tasarımların kullanılarak klasik otomobillerin RestoMod’lara olan dönüşümünün en nadide örnekleri arasında yer alıyor. Tamamen batarya ile çalışan Manta, aynı zamanda standart bir Opel GSe kadar sportif nüansları da bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda hem teknik ve tasarım modifikasyonu hem de modern sürdürülebilir yaşam tarzı anlamlarında kullanılan MOD kısaltması, modelin adını ElektroMOD olarak tamamlıyor. Opel Manta’nın ikonik siyah motor kaputunun altındaki dört silindirli motorun yerine gelen elektromotor ise, model adındaki GSe’nin e harfini oluşturuyor. Yeni Manta GSe Elektromod; 1974 ve 1975 yıllarında üretilen 77 kW ve 105 HP gücündeki ilk nesil Manta GT/E’nin ardından, Opel fabrikası tarafından üretilen şimdiye kadarki en güçlü Manta olarak ön plana çıkıyor. 108 kW/147 HP gücünde elektromotora sahip 2021 model Manta GSe, ilk hareket anından itibaren 255 Nm maksimum torku kullanıma sunuyor. Manta sürücüleri, orijinal dört vitesli şanzımanı hem manuel olarak değiştirebiliyor hem de sadece dördüncü vitese geçişin ardından otomatik olarak sürme seçeneğini de kullanabiliyor. Manta GSe Elektromod; yenilikçi ve modernize edilmiş aktarma organına sahip klasik bir spor otomobil olarak, gücünü kusursuzca arka tekerleklere aktarıyor.





200 KM MENZİL SUNUYOR

Yeni Manta GSe’nin 31 kWh kapasiteye sahip lityum iyon bataryası, ortalama 200 kilometre menzile ulaşmayı sağlıyor. Seri üretim Opel Corsa-e ve Opel Mokka-e modellerinde olduğu gibi, Manta GSe de rejeneratif frenleme sayesinde fren enerjisini geri kazanabiliyor ve bu enerjiyi bataryada depolayabiliyor. Normal şarj, tek fazlı ve üç fazlı AC şarjı (şebekeden gelen alternatif akım) için 9.0 kW entegre şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor. Bu özellik, Manta’nın bataryasının 4 saatten kısa sürede tamamen şarj edilebilmesi anlamına geliyor.

ÜST TEKNOLOJİYİ YANSITAN TASARIM

Mokka ve Crossland modellerindeki Opel Vizor ön tasarımına ilham veren Manta A’nın ardından yeni Manta GSe ElektroMOD, Opel Pixel-Vizor ile bu yeniliği bir adım daha ileriye taşıyor. Bu kapsamda Manta GSe, LED ekranın tüm yüzeyinde çevresiyle iletişim kurabiliyor. Opel’in yenilikçi vizyonu ve Manta’nın gelişmişliğini gösteren “Alman kalbim elektriklendi” yazısı ise ön cephede yer alıyor. GSe, “Sıfır e-misyon görevindeyim” ifadesiyle de çevresiyle etkileşim kurduğunu belli ederek, Pixel-Vizor üzerinde süzülen bir Manta vatoz balığı silüetini yansıtıyor. Araçtaki LED teknolojisi, ayrıca entegre gündüz farlarında ve çarpıcı üç boyutlu stop lambalarında da kullanılıyor. Kısa bir süre önce yenilenen Opel kurumsal kimliği ile eşleşen Manta GSe’nin neon sarısı renkleri de, imza niteliğindeki siyah kaputunu canlı bir kontrast ile çerçeveliyor. Çamurluk kemerleri, Ronal firması tarafından özel olarak tasarlanan 17 inçlik hafif alaşım jantlara ev sahipliği yapıyor. Jantları da önde 195/40 R17 ve arkada 205/40 R17 ebatlarında lastikler çevreliyor. Bagaj kaputunda ise yeni ve modern Opel karakterleriyle yer alan “Manta” yazısı dikkatleri topluyor.

KLASİĞİN ZEVKİ VE MODERNİN KONFORU BİR ARADA!

Yeni Manta GSe’nin iç mekanına bakıldığında, en güncel dijital Opel teknolojisi dikkatleri hemen çekiyor. Günümüzün yaygın otomobillerindeki yuvarlak göstergelerin yer almadığı Manta’da, yeni seri üretim Mokka’da olduğu gibi geniş bir Opel Pure Panel yeni bir çağın simgesi olarak yer alıyor. Sürücü odaklı, iki adet entegre 12 ve 10 inçlik geniş ekran; şarj durumu ve menzil gibi araç hakkında önemli bilgileri gösteriyor. Aracın ses ve müzik sistemi ise, modern bir klasik tadındaki efsanevi amplifikatör markası Marshall imzasını taşıyan bir Bluetooth kutuyla sağlanıyor. İlk olarak Opel ADAM S için geliştirilen ve merkezi sarı dekor çizgisine sahip spor koltuklar, Manta GSe’de üst seviyede rahatlık ve yanal desteklerle buluşuyor. Rötuşlarla yenilenen 3 kollu Petri direksiyon simidi, 70’li yılların tasarım anlayışının korunmasıyla beraber, saat 12 konumundaki sarı çizgiyle sportif ve modern bir yapıya bürünüyor. Neo-klasik yapının sarı ve siyah öğeleriyle kusursuz bir şekilde eşleşen kokpit ve kapı panellerindeki yüzeyler, mat gri renk olarak uygulanıyor. İnce Alcantara ile kaplı tavan döşemesi ise yeni Opel Manta GSe ElektroMOD’un şık ambiyansını tamamlıyor.