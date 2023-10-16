Motorine dev zam geliyor

Önceki hafta peş peşe indirim gelen benzin, motorin ve LPG fiyatları ortadoğudaki savaşla birlikte brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçerken araç sahiplerinin kabusu gerçek oldu. Yeni hafta dev bir zamla başlıyor. Zamla birlikte ortalama bir depo artık yaklaşık 124 TL daha pahalıya dolacak. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

2023 yılında akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru nedeniyle zamla yatıp zamla kalkan araç sürücüleri geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerle derin bir nefes almıştı.

Ancak ortadoğudaki savaş indirimlerin üstünü çizdi. Yeni hafta akaryakıtta dev bir zamla başlıyor.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın bölgeye yayılabileceği endişeleri, petrol fiyatlarının yükselişinde önemli bir faktör olurken hem döviz kuru hem de brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları yeni haftaya rekor bir zamla başlayacak ve 17 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 25 kuruş zam gelecek.

Bu zamla birlikte araçların çoğunda bulunan 55 litrelik depo artık 124 TL daha pahalıya doluyor olacak.

Benzin fiyatlarında ise henüz bir zam haberi gelmezken, motorine gelen bu dev zammın ardından benzine de zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

Brent petroldeki gerilemenin desteğiyle 5 Ekim Perşembe günü benzin fiyatlarına gelen 2 lira 5 kuruşluk indirimin ardından 6 Ekim'de yine benzin fiyatlarında 1 lira 12 kuruşluk indirime gidilmişti. Benzine peş peşe gelen indirimlerin ardından ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarında 2 lira 88 kuruş indirim gerçekleşmişti.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

16 Ekim Pazartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 34,65 TL

Motorin fiyatı: 38,36 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,68 TL

Motorin fiyatı: 38,44 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,24 TL

Motorin fiyatı: 37,95 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,79 TL

Motorin fiyatı: 38,62 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,43 TL

Motorin fiyatı: 38,18 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,47 TL

Motorin fiyatı: 38,26 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,90 TL

Motorin fiyatı: 38,66 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,33 TL

Motorin fiyatı: 38,22 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,55 TL

Motorin fiyatı: 38,31 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 33,59 TL

Motorin fiyatı: 37,35 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,36 TL

Motorin fiyatı: 38,12 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,68 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,76 TL

Motorin fiyatı: 38,57 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,49 TL

Motorin fiyatı: 38,22 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 34,53 TL

Motorin fiyatı: 38,37 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,67 TL

Motorin fiyatı: 38,48 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,48 TL

Motorin fiyatı: 38,36 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor