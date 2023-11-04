Tesla Türkiye'den dev indirim!

Türkiye pazarına girdikten sonra talep patlaması yaşayan Tesla'nın elektrikli otomobillerine 300 bin TL'ye varan indirim geldi.

Türkiye pazarına girmesiyle beraber satış rakamları sık sık gündem olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pek çok aracında indirime gitti.

Tesla'nın internet sitesinde önceden konfigüre edilmiş olduğu belirtilen araçlar, "Fiyat düzenlemeleri, siparişten sonraki 7 gün içinde teslim alındığında geçerlidir" uyarısı ile listelendi.

Listede, Model Y Long Range olduğu görülen beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renkte yaklaşık 50 araç var.

En ucuz araç 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Söz konusu modellerde yaklaşık 250 - 300 bin TL'lik indirim uygulandığı görüldü.