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Tesla'dan zam yağmuru

Tesla'dan zam yağmuru
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Tesla, ABD'de satışta olan Model Y otomobillerinin fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, resmi web sitesini güncelleyerek Model Y'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm versiyonlarının fiyatında 1.000 dolarlık bir artış yapıldığını duyurdu.

Fiyat değişikliği Model Y standart versiyonunun giriş seviyesi fiyatını 44 bin 990 dolara yükseltirken, daha uzun menzilli ve yüksek performanslı versiyonların fiyatları artık sırasıyla 49 bin 990 dolar ve 53 bin 490 dolar olacak.

Tesla, mart ayında ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını 1 Nisan'dan itibaren 1.000 dolar artıracağını açıklamıştı.

Etiketler tesla model y zam abd elektrikli otomobil
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