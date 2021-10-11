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Tesla'nın Berlin'deki fabrikasında ilk teslimat tarihi açıklandı

Tesla'nın Berlin'deki fabrikasında ilk teslimat tarihi açıklandı

Tesla CEO'su Musk, Tesla'nın Avrupa'daki fabrikası Gigafactory Berlin'de düzenlenen festivale katıldı.

Tesla , Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki dev fabrikasında konser ve diğer etkinliklerin yanı sıra, gelenlerin fabrikayı gezebilme imkanı bulduğu "Giga-Fest" adlı bir festival düzenledi. "Giga-Fest"de yerini alan isimlerden biri de şirketin CEO'su Elon Musk'tı. Musk, festivalde fabrika hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İŞTE TESLA CEO'SU ELON MUSK'IN AÇIKLAMALARI
Tesla CEO'su Elon Musk, "Bir kaç ay içinde, muhtemelen Kasım ya da Aralık ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Umuyorum ki ilk araçlarımızı Aralık ayında teslim edebileceğiz." dedi.

Musk açıklamasının devamında ise "Ancak burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak" ifadelerini kullandı.

500 BİN ARAÇ HEDEFİ
Musk, Tesla'nın söz konusu fabrikada gelecek yılın sonuna kadar haftada 5.000 ila 10.000 araç üretmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. Tesla fabrikada yılda ise 500.000 otomobil üretmeyi hedefliyor.

Bazı çevreciler ve aktivistler ise fabrikanın su kullanımı ve vahşi yaşamın bozulmasıyla ilgili endişeler nedeniyle Tesla'nın Almanya'da fabrika kurmasından rahatsız.

"DAHA FAZLA AĞAÇ DİKECEĞİZ"
Musk ise Tesla'nın kestiğinden daha fazla ağaç dikeceğini ve fabrikanın mümkün olduğunca az su kullanmasını sağlayacağını söyledi.

Ancak Model Y üretimi yapılacak Berlin yakınlarındaki tesis, üretime geçebilmek adına yerel kurumlardan onay bekliyor.

Etiketler tesla berlin fabrika
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