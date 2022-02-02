Yamaha ve Subaru’dan dev işbirliği

Sürdürülebilir yaşam döngüsü için mobilite sektöründe öncü olacak atılımlar gerçekleştiren, motosiklet ve otomobil dünyasının iki dev markası önemli bir iş birliğine imza attı.

Tüm faaliyetlerinde nötr karbon hedefine odaklanan Yamaha Motor, Subaru’nun motor sporları için geliştirmekte olduğu Subaru E-RA EV'leri için elektrikli motor üniteleri tedarik etmeye başladı. Subaru tarafından geliştirilen Subaru E-RA, karbon nötr bir çağa doğru ilerleyen motor sporları dünyasında devrim yaratacak, yeni teknolojilerle deneyim kazandıracak bir otomobil.

Tokyo Otomobil Fuarı’nda geçtiğimiz günlerde sergilenen konsept model Subaru E-RA’nın kullanılan elektrik motoru ünitesi, Yamaha teknolojisi ve mühendislik anlayışını yansıtan “duygusal elektrikli motor” olarak geliştirildi. Kişisel mobilite olmak üzere farklı pazarlara da öncülük eden Yamaha Motor, konusundaki deneyimini ve tescilli üretim teknolojilerini farklı ihtiyaçlara yönlendirerek prototipler geliştiriyor. Gelişen motor teknolojileri sayesinde edinilen döküm ve işleme deneyimi ile üretilen motor, kullanılan özel parçalar sayesinde, boyutunun küçüklüğüne rağmen yüksek verimlilik sağlıyor.

Karbon Nötr hedefine doğru...

Yamaha Motor, 2050 Çevre Planı çerçevesinde üretim ve ticari odaklı tüm faaliyetlerinde karbon nötrlüğünü hedefliyor. Bu değişikliklerle birlikte Yamaha Motor, Kapsam 3 CO emisyonlarını 2010 yılına kıyasla 2050 yılına kadar yüzde 90 oranında azaltmayı hedefledi ve devreye alınan prototip elektrik motorlarının geliştirilmesi bu amaca yönelik önemli girişimlerinden biri.