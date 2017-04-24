Bugün altın fiyatlarını gören gözlerine inanamadı
Bugün altın fiyatlarını gören gözlerine inanamadı
Survivor'da Furkan şoku; ceketini alıp gitti !
Survivor'da Furkan şoku; ceketini alıp gitti !
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde intihar şoku
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde intihar şoku
Dev havayolu şirketi seferlerini durdurdu !
Dev havayolu şirketi seferlerini durdurdu !
Türkiye atağa geçti ! ''Barbaros Hayrettin'' göreve hazır
Türkiye atağa geçti ! ''Barbaros Hayrettin'' göreve hazır
İslam ve Türkiye karşıtı aday ilk turu geçti
İslam ve Türkiye karşıtı aday ilk turu geçti
Savaş çanları yine çalıyor ! Kuzey Kore'den şok tehdit
Savaş çanları yine çalıyor ! Kuzey Kore'den şok tehdit
Rüşvetten tutuklanan hakimin servetine bakın !
Rüşvetten tutuklanan hakimin servetine bakın !
  1. 24 Nisan 2017 08:43

Zorunlu Trafik Sigortası'nda bir kriz daha

Tavan fiyat uygulamasının ardından "taksit" seçeneğini kaldıran sigorta firmaları şimdi de "sistem arızalı" gerekçesiyle poliçe kesmiyor.

Zorunlu Trafik Sigortası'nda bir kriz daha
A+ A-

Tavan fiyatı ile kârı azalan sigorta şirketleri önce taksiti kaldırdı şimdi de işi yokuşa sürüyor. Özellikle hasarlı araçlara zorunlu sigorta yapmamak için bahaneler üretiliyor. En sık rastlanan gerekçe ise ‘sistem arızası’.

Trafik sigortasında fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulanan tavan fiyat şirketlerin kârını azaltınca, işin rengi değişti. Sigorta şirketleri, yüksek maliyet yarattıkları gerekçesiyle özellikle hasarlı araçlara farklı gerekçelerle trafik sigortası yapmıyor. Kredi kartına taksiti de kaldıran şirketler, çoğu zaman 'Sistemde arıza var' ya da 'Yeni sisteme geçiş aşamasındayız' diyerek vatandaş ve acenteleri mağdur ediyor.

Acenteler; şirketlerin, poliçe yapmak istemediğini, bunun için de türlü gerekçelerle işi yokuşa sürdüğünü belirtirken, "Özellikle hasarlı araçlar için şirketlerden fiyat alamıyoruz. Bu durum, trafikteki sigortasız oranını artıracaktır. Mutlaka bir önlem alınmalı" yorumunu yapıyor.

Özgür Sigortacılar Platformu Başkanı Neşe Demirağ, "Şirketler, ferdi kaza, yol yardımı gibi ek teminatlar vererek tavan fiyatı da aşmaya çalışıyor. Poliçe sayısı ciddi oranda düştü. Şirketler resmen sigorta yapmamak için direniyor" dedi. Yeni uygulamayla fiyatların vatandaş lehine oldukça aşağıya çekildiğini ancak sigorta şirketleri açısından ortaya büyük bir maliyet sıkıntısı çıktığını anlatan Demirağ, "Firmalar şu anda resmen poliçe seçiyor. Kendilerine yüksek maliyet yaratacak poliçeleri yapmıyorlar" dedi. Demirağ, bunun acenteleri de ciddi anlamda zora soktuğunun altını çizdi.

TAKSİTİ KALDIRDILAR

 Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük de poliçe bedellerinin 3-4 taksitten tek çekime dönmesi için sigorta şirketlerinin kendi aralarında anlaştığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Bunun tüketicilerin ödeme gücü açısından mağduriyetler çıkardığının altını çizen Küçük, "Tüketiciye avantaj sağlayalım derken, şu anda mağdur etmiş oluyorlar" dedi.

BAHANESİ ÇOK GEREKÇESİ YOK

Sigorta şirketleri poliçe düzenlememek için birçok bahane öne sürüyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Sistem arızasını öne sürme
Kredi kartına taksiti kaldırıp tek çekime gitme
Onaya gönderilen poliçeye onay verilmemesi
'Sistemlerimiz tavan Bahanesi çok gerekçesi yok fiyat uygulaması nedeni ile düzeltiliyor' bahanesi
Poliçesi düzenlenecek olan araçların fotoğraflarının istenmesi, ehliyet ya da ruhsatları sisteme yükletme yoluyla prosedürün artırılması
Ek teminatlar verilerek tavan fiyatın aşılması.

Takvim

sistem arızası , acenteler , zorunlu trafik sigortası