Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı

Zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması yarın başlıyor. Yeni uygulama ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken, teklif vermeyen şirketlerin ise tespitinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. İşte tüm detaylar...

Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda yer alan sürücülerin poliçe sorununa çözüm için geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" bugün itibariyle ( 19 Şubat Pazartesi ) resmen başladı.

Platform uygulaması ile sürücülerin kısa sürede poliçeye ulaşması hedeflenirken, teklif vermeyen şirketlerin de tespiti kolaylaşması hedefleniyor.

Sigorta Aracıları Teklif Platformu nasıl işleyecek?

Trafik ruhsatı olan tüm sigorta şirketlerine Trafik Teklif Platformu’na üye olma zorunluluğu getirildi. Sigorta aracıları için Platforma üyeliğin ise isteğe bağlı olacağı bildirildi.

Platforma üye olmak isteyen aracılar bu kapsamda Sigorta Bilgi Merkezi ile sözleşme düzenleyerek üyelik ücreti ödeyecek.

Sigorta şirketi ile arasında aracılık sözleşmesi olmayan aracılar da sadece Platform üzerinden sigorta poliçesi düzenlemek için sigorta şirketi ile aracılık sözleşmesi yapabilecek.

Sigorta acentesine tüketiciden trafik sigortası yaptırma talebi geldiği anda aracı, Platform üzerinden bağlı olduğu sigorta şirketinden poliçe talep edecek. Sigorta şirketi de 10 dakika içinde acentesine teklif verecek. Acente, şirketlerden alınan tekliflerden biri üzerinden poliçeyi düzenleyecek.

10 dakikalık süre içinde acenteye sigorta şirketlerinden hiçbir teklif gelmezse Teklif Platformu için aracılık sözleşmesi yapılan sigorta şirketlerinden teklif istenecek ve yine 10 dakikalık süre verilecek. Teklifin gelmesi halinde ise poliçe düzenlenecek.

Platform üzerinden teklif verilmemesi veya verilen teklif kapsamında gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi halinde sigorta şirketi veya şirketleri sigorta düzenlemekten kaçınıyor olarak tespit edilip, buna göre işlem yapılacak.

Platform üzerinden belirlenen süreler içinde teklif hazırlamaması durumunda sigorta şirketinin teklif verme zorunluluğu Platform dışındaki üretim kanalları üzerinden devam edecek.

"Acentenin işi kolaylaşacak"

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, yarın devreye alınacak teklif platformunun, amacına uygun olarak çalışması halinde acentenin işini kolaylaştıracağını belirtti.

Korkut, platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmelerine dikkati çekerek, "Genelgeye göre, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması poliçeye ulaşım açısından sorun oluşturabilir." dedi.

Kazanılan zamanın hem acenteye hem de sektöre faydası olacağını ifade eden Korkut, uygulamada çıkabilecek sorunlarla ilgili SEDDK ile devamlı irtibatta olduklarını, sektörün gelişimi için tüm taraflarla eş güdümlü çalıştıklarını söyledi.

Mayıs ayında hasara göre belirlenecek

Öte yandan Mayıs 2024’ten sonra fiyatlar artık hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek. Bu endeksi de asgari ücret artış oranı, enflasyon ve parça fiyatları belirleyecek.

Trafik sigortasında, hiç kaza yapmayanlar 8’inci basamağa kadar çıkıyor ve ödeyecekleri prim düşüyor. Sık kazaya karışılması durumunda, basamak 0’a (sıfır) kadar iniyor ve sigorta pahalanıyor.