32 yıllık cerrah bile şaşırdı! Kadın hastanın midesinden çıkanlar şoke etti

Siirt'te kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının midesinden 1.5 kilogram taşlanmış saç kılı yumağı çıkarıldı.

Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, son iki ayda 15 kilo vermesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine özel bir hastaneye başvurdu.

1 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen, yaptığı endoskopi sonucu hastanın midesinde bir kitleye rastladı. İşlemlerin ardından ameliyata alınan hastanın midesinden 1,5 kilogram saç kılı yumağı 1 saat 15 dakikalık ameliyatla alındı.

"ŞU AN SAĞLIĞI İYİ"

Opr. Dr. Murat Özmen, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi. Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını belirten Özmen şöyle konuştu: "Tüm mideyi ve on iki parmak bağırsağının tamamını kaplayan taşlaşmış bir kitleydi. Ameliyatta total olarak çıkardık. Şu an hastamız şifaya kavuştu. Genel durumu gayet iyi. İnşallah iki gün içinde hastayı taburcu edeceğiz."

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ GÖRMEMİŞTİM"

Saç kılını yemenin bir tür hastalık olduğunu aktaran Özmen, uzun yıllar yendiğinde bunun taşlaşabildiğini anlattı.

"Ben 32 yıllık cerrahım. Daha önce bu tür vakalarla karşılaştım, fakat bu kadar büyüğünü görmemiştim." diyen Özmen, bu tür vakaların artık Siirt'te tedavi edilebildiğini kaydetti.

AA