Çin aşısı yola çıktı! İşte ilk görüntüler

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

YÜZDE 91,25 ETKİLİ

CoronaVac aşılarının dün Türkiye’ye ulaşması bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz pazar akşamı yaptığı açıklamada, Pekin'de acil durum ilan edilmesiyle gümrük işlemlerine ara verildiğini dile getirmiş, "Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını açıklamış, "Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz" demişti.

THY'DEN VİDEOLU MESAJ

Türk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarını getirmek üzere Pekin'den havalanan uçağından videolu mesaj paylaştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Yahya Üstün’ün paylaşımının altına bulunan videoda, aşıları Türkiye’ye getiren THY uçağının pilotları, korona virüsün bitmesi adına aşıların hayırlı olması mesajını paylaştı.