Moderna duyurdu! Korona aşısı için yeterli gönüllü yok

Moderna yöneticileri tarafından Reuters’a yapılan açıklamada, ABD’li ilaç devi tarafından corona virüs aşı denemesi için gönüllüler bulmak üzere işe alınan özel şirketlerin aşının azınlık popülasyonlarında ne kadar etkili olduğunu anlamak için yeterli sayıda Siyah, Latin ve Kızılderili katılımcı kaydetmeyi başaramaradığı aktarıldı.

Moderna, eksikliği telafi etmek için, son aşama denemesine yapılan başvuru sürecini yavaşlattı ve araştırma merkezlerine azınlık gönüllüleri arasında katılımı artırmaya odaklanmaları talimatını verdi. Söz konusu çağrı, siyahi ve diğer etnik azınlık topluluklarındaki kuruluşlarla uzun süredir ilişkileri olan akademik araştırmacılar tarafından desteklendi.

GÖNÜLLERİN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU BEYAZLARDAN OLUŞUYOR

Moderna aşısı üzerinde çalışan beş bilim insanı ise, ticari saha araştırmacılarının 30 bin kişilk son aşama klinik denemelerinin büyük bir bölümünü çoğunlukla beyaz gönüllülerle doldurduğunu açıkladı. Ancak, daha önce yapılan araştırmalar Covid-19’un ABD siyahileri beyazlara oranla üç kat daha fazla enfekte ettiği ve iki kat daha fazla öldürdüğünü ortaya koymuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Velocity Clinical Research'ün CEO'su Dr. Paul Evans, şirketinin Moderna aşısını beş tesiste test etmek için işe alındığını, ancak, uygun nüfus dengesini sağlamak için farklı ırklardan gönüllüleri kaydetmenin zor olduğunu söyledi.

Diğer taraftan siyahi Amerikalılar 17 Eylül itibariyle katılımcıların yalnızca yüzde 7’sini oluşturuyor. Deneylerin gerçek ABD nüfusunu yansıtması siyahilerin katılımcılara oranının yüzde 13 olması gerekiyor.

2,5 MİLYAR DOLAR FON ALDI

Moderna, dünya çapında bir milyondan fazla cana mal olan corona virüs pandemisini sona erdirmek için en çok umut veren aşılar arasında yer alıyor. Şirket, aşı adayını geliştirmek ve üretmek için hükümetten 1 milyar dolardan fazla fon ve bunu Amerikan halkına sağlamak için 1,5 milyar dolar daha ödeme aldı.

MODERNA’NIN AŞISI HAKKINDA

ABD’li ilaç devi Moderna tarafından geliştirilen "mRNA-1273" adlı aşı şu anda 0 bin kişi üzerinde deneniyor. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

RNA bazlı potansiyel aşı, Covid-19’un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Covid-19 aşı adayı olmuştu.

MALİYETİ NE KADAR?

ABD 1,5 milyar dolar karşılığında Moderna’dan 100 milyon doz aşı sipariş etti. Bu, bir aşının yaklaşık 32 dolara (yaklaşık 240 Türk lirası) mal olduğu anlamına geliyor.