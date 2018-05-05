Otizm oranı yüzde 15 arttı

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri tarafından finanse edilen ve sekiz yaşındaki 300 bini aşkın çocuğa otizm taraması uygulayan bir takip sistemi olan Otizm ve Gelişim Yetersizliklerini İzleme Ağı (Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network) tarafından iki yılda bir yayınlanan rapora göre 2014 yılında 59 çocuktan birine otizm spektrum bozukluğu (OSB) teşhisi konuldu. Bu oran 2012 yılında 68 çocuktan biriydi.



Erkek çocuklarında oran daha yüksek

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 topluluk temelinde yapılan araştırmanın 2014 yılı verilerine göre erkek çocuklarına otizm teşhisi konma oranının kız çocuklarına kıyasla dört kat daha yüksek. Erkek çocuklarına teşhis konulma oranının kız çocuklarına kıyasla 4,5 kat yüksek olduğu 2012 yılına kıyaslandığında cinsiyetler arasındaki bu farkın azaldığı görülüyor. Bu durumun, erkek çocuklarında görülen stereotipik otizm algısına uymayan birçok kız çocuğuna otizm teşhisinin konulmasındaki artıştan kaynaklandığı düşünülüyor.



Teşhis dört yaşından sonra konuluyor

Rapor sonuçları arasında otizmin genel olarak teşhis edildiği yaşın düşmediği görülüyor. Her ne kadar otizm iki yaş gibi erken bir dönemde kesin bir şekilde teşhis edilebilse de 2014 yılında çocukların birçoğuna hâlâ dört yaşından sonra teşhis konuluyor. Erken müdahale, sağlıklı gelişimin desteklenmesi ve yaşam boyunca fayda sağlanabilmesi için gerekli olduğundan erken teşhis hayati önem taşıyor.

Erken yaşta eğitimle belirtileri tedavi etmek mümkün

Otizm sendromlu çocuklara 91 farklı ülkede ücretsiz eğitsel oyunlar ve çocukların ailelerine yapay zekaya dayalı kontrol imkanı sunan mobil platform Otsimo'nun Kurucu Ortağı Hasan Zafer Elcik araştırmayla ilgili “Gelişen teknoloji sayesinde otizm tanısı artık daha net bir şekilde konulabiliyor, artışın sebebi biraz da bu. Ancak gelişen teknoloji, aynı zamanda otizmin belirtilerine karşı da kullanılabiliyor. Hali hazırda binlerce otizmli çocuk aramızda ve bu çocuklar doğru eğitimle toplumun bir parçası olmayı bekliyor. Biz de bu isteklerini gerçekleştirme yönünde onlara teknoloji kullanarak yardımcı olmak için çalışıyoruz.” dedi.