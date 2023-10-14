Prof. Dr. Alper Çelik diyabette egzersizin önemini anlattı

Prof. Dr. Alper Çelik, diyabette egzersizin önemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Egzersizin tip 2 diyabet üzerindeki etkisi nedir?



Tip 2 diyabet, kan şekerinin normalden yüksek olduğu bir sağlık sorunudur ve birçok birey bu hastalıktan etkilemektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri, özellikle düzenli egzersiz yapmak, hastalığın kontrol altına alınmasına ve hastalığın oluşturduğu problemleri azaltmada yardımcı olabilir. Egzersizin diyabet üzerindeki etkisi şunlardır:



1. Kan Şekeri: Egzersiz, kaslarınızın daha fazla glikoz kullanmasına yardımcı olur, bu da kan şekerinin düşmesine katkı sağlar.



2. Kilo Kontrolü: Egzersiz, kilo kaybını teşvik eder veya kilo kontrolüne yardımcı olur. Fazla kilo, Tip 2 diyabet riskini artırabilir.



3. İnsülin Hassasiyeti: Düzenli egzersiz, hücrelerin insüline daha iyi tepki vermesini sağlar ve bu da kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.



4. Kalp Sağlığı: Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları riskini artırır. Egzersiz, kardiyovasküler sağlığı artırabilir ve bu riski azaltabilir.



Egzersiz Nasıl Yapılmalı:

1. Doktor Onayı: Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzla konuşmalısınız, özellikle diyabetiniz için hangi tür egzersizin en uygun olduğunu belirlemek için.



2. Aerobik Egzersiz: Yürüyüş, koşu, bisiklet sürme veya yüzme gibi aerobik egzersizler, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite hedefleyin.



3. Kuvvet Antrenmanları: Kuvvet antrenmanları, kas kütlesini artırır ve insülin hassasiyetini iyileştirir. Haftada en az iki kez kuvvet antrenmanları yapmayı hedefleyin.



4. Denge ve Esneklik Egzersizleri: Yoga veya tai chi gibi denge ve esneklik egzersizleri, yaralanma riskini azaltır, genel esnekliği artırabilir.



5. Kan Şekerini İzleme: Egzersiz yaparken kan şekerinizi düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın.



Prof Dr Alper Çelik Tip 2 diyabet, düzenli doktor kontrolleri, sağlıklı bir yaşam tarzı ve uygun tedavi ile yönetilebilir. Her birey farklıdır, bu nedenle tedavi ve yönetim planınızı doktorunuzla birlikte kişiselleştirilmelisiniz. Diyabet yönetimi uzun bir süreçtir ve düzenli olarak sağlık profesyonelleriyle iletişimde kalmak ve tedavi planınıza sadık kalmak çok önemlidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, Tip 2 diyabetin kontrolü ve yaşam kalitesini artırabilir.