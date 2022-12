Sağlıkta acı tablo: Ayda 400 hekim istifa ediyor

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, hekim istifalarıyla ilgili soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 35 ayda 13 bin 557 hekimin istifa ettiğini söylediğini belirtti.

Katıldığı televizyon programında sağlık sistemi ve hekimlerin istifasına dair çarpıcı bilgiler veren CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 13 bin 557 hekimin kamudan istifa ettiğini söyledi.

BAKAN KOCA'DAN CHP'NİN SORU ÖNERGESİNE YANIT

Sayıyı CHP'nin soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aldığını belirten Şahin, "Günlük 400 hekim istifa ediyor" dedi.

"HER AY 220 HEKİMİ YURTDIŞINA KAYBEDİYORUZ"

Şahin'in yayında kullandığı ifadelerin tamamı şöyle; "1 Ocak 2020'den itibaren kaç hekim istifa etti diye sorduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 35 aylık süreçte 13 bin 557 hekim istifa etmiş. 35 aya böldüğümüzde her ayda 400 hekimin istifa ettiği ortaya çıkıyor. Bu hekimlerimizin kaçının yurt dışına gittiğini de yapılan araştırmalardan görebiliriz. 11 ayda 2 bin 417 hekim yurtdışına gitmek için başvuru yaptı. Her ay 220 hekimi yurtdışına kaybediyoruz."