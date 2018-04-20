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  3. 20 Nisan 2018 10:46

Tehlike çok büyük ! Kansere, kısırlığa ve davranış bozukluğuna yol açıyor !

Kasa fişlerinden, ATM'lerin verdiği makbuzlara, plastik şişeden, konserve ambalajına kadar birçok üründe bulunduğu tespit edilen bir maddenin kısırlığa, davranış bozukluğuna ve kansere yol açtığı ortaya çıktı.

Tehlike çok büyük ! Kansere, kısırlığa ve davranış bozukluğuna yol açıyor !
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Alışveriş fişinden plastik oyuncaklara kadar birçok ürünün içinde bulunan Bisfenol A maddesi kanserden davranış bozukluklarına kadar birçok hastalığa neden oluyor.

Alışveriş yaptıktan sonra, bankamatikten para çektikten sonra alınan makbuzlar, plastik şişe içerisinden içmiş olduğumuz sular, konserve ürünlerin dışında yer alan ambalajlar son derece zararlı olan plastik, naylon, polyester, bisfenol a gibi maddelerden yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre Bisfenol A maddesi deriye direk olarak temas ettiğinde çeşitli kanser türlerinin oluşmasına neden oluyor.

Son dönemlerde kanser hastalıklarının çoğalması ve çeşit çeşit tehlikeli, ölümcül hastalıkların da meydana gelmesine şaşırmamak gerek.

Sadece bununla kalmayan Bisfenol A maddesi şu rahatsızlıklara da sebebiyet veriyor:

Meme kanseri, Prostat, kalp hastalıkları, karaciğer ve enzim bozuklukları, diyabet gibi rahatsızlıklar.

BPA'ya maruz kalan anne karnındaki ceninler ve çocuklarda büyüme ve davranış bozuklukları

Erkeklerde meydana gelen üreme bozukluklarındaki düşüşler ve kısırlığa sebebiyet verebilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı kasa fişlerine temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkamalısınız. Fişlere dokunduktan sonra ellerinizi yıkamadan asla bir şeyler tüketmemelisiniz.

 

fiş , fatura , kanser , kısırlık , davranış bozukluğu
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