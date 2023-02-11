Ultrason Nedir? Hangi Alanlarda Çekilir?

Ultrasonlar en çok başvurulan sağlık taramasıdır. Bu yöntem üzerinden annelik durumu,anne karnındaki bebek sağlığı ve cinsiyeti belirlenmesi söz konusudur.

Ultrason Nasıl Çekilir?

Ultrasonlar görüntüleme merkezinden çekilir. İşlemde hasta ultrason cihazına bağlanarak vücut içi görüntülenir. Ultrasonun cihazı karın bölgesinden gezdirilerek işlem tamamlanır.

Ultrasonlar pek çok alanlarda çekilir. Gebe olup olmadığının tespit edilmesi,bebek sağlığı ve cinsiyet belirlenmesinde ultrasondan destek alınır.

Ultrason Çeşitleri Nelerdir?

Ultrasonun birçok çeşitleri söz konusudur. Pelvik,abdominal,beyin,meme,transvajinal,tiroid,ekokardiyografi,transsektral ultrasonlar gibi pek çok yöntemler söz konusudur.

Renkli Doppler İşe Yarıyor Mu?

Klasik ultrasonun bir üst modeli olan renkli ultrason profesyonel klinik merkezinden alındığında pek çok faydalar sunuyor. Yöntem en kaliteli ortam üzerinden şeffaf bir şekilde uygulanıyor. Bu kapsamda renkli doppler uygulamasına güvenebilirsiniz.

Renkli Doppler Nedir?

Renkli ultrasonlar adından anlaşılacağı üzere renkli olarak ultrason çekimidir. Bu uygulama daha çok özel doktor kliniklerinden hızlı bir şekilde uygulanır. Bu kapsamda renkli doppler en hızlı sonuç alabileceğiniz özel bir sağlık taramasıdır.

Renkli Doppler Nasıl Çekilir?

Renkli doppler çekimleri pratik bir şekilde yapılır. İşlemden öncesinde hasta öyküsü dinlenir. Hemen akabinde check uplar gibi renkli ultrason çekimlerine geçilir. Bu aşamadan itibaren hasta iç görüntüsü ultrasonlar makinesi üzerinden görüntülenir. Bu kapsamda hastada iç hastalık,düşük yapma riski,bebek sağlığı ve cinsiyeti görüntülenebilir. Çünkü renkli ultrasonlar pek çok amaçlar üzerinden uygulanır. Bu nedenle en güvenilir sağlık taramaları listesinde yer alır.

Renkli Doppler Hangi Alanlarda Kullanılır?

Renkli check uplar pek çok farklı alanlar üzerinden güvenle kullanılır. Gebelik ve bebek emzirme dönemlerinde, çeşitli iç hastalık belirtilerinde,düşük yapma riski olan dönemlerde renkli ultrason çekimlerine başvurulur. Bunun haricinde renkli ultrason herhangi yaş kısıtlaması söz konusu değildir. Bu nedenle yaşınız kaç olursa olsun renkli ultrasondan faydalanabilirsiniz.

Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Renkli ultrasonun sonucu klinik merkezinin kalitesine göre farklılık gösterir. Fakat ultrasonların sonuçları genel olarak 1 gün sonrasında şeffaf bir şekilde sunulur. Bu kapsamda hastanın sağlık taraması sonucunu uzun süre beklemesi söz konusu değildir. Sağlık taramaları sonuçları genel anlamda sadece hasta ile paylaşılır. Bu nedenle check up gizlilik içerisinde uygulandığını belirtebiliriz.

Aç Karnına Mı Çekilir?

Renkli ultrasonlar ve diğer sağlık taramaları daha çok aç karnına çekilir. Bu durumun ana nedeni sağlık taramalarından daha şeffaf bir şekilde sonuçların alınmak istenmesidir. Ancak yüksek tansiyon,diyabet gibi sağlık sorunları karşısında sağlık taramaları gerek duyulması durumunda tok karnına çektirilebilir. Bu yönde en net karar ilgili doktor tarafından sunulacaktır.

Renkli Doppler Hangi Hastalıkları Gösterir?

Renkli ultrasonlar pek çok iç hastalıkları şeffaf bir şekilde gösterebilir. Kalp ve damar hastalıkları,böbrek hastalıkları,akciğer ve karaciğer hastalıkları renkli ultrasonlar üzerinden kolayca görüntülenebilir.

Check Up Nedir?

Check uplar en çok uygulanan sağlık taramalarıdır. Bu uygulamalar kadın ve erkekler için ayrı ve paketler halinde dahi satışa sunulur. Bu nedenle check up daha çok paket halinde profesyonel medikal firmalar tarafından satışa sunulur. Check uplar üzerinden pek çok testler uygulanır. Bu testlerden sadece bazıları babalık testi,tam kan sayımı,idrar testi,akciğer grafisi olarak sıralanabilir.

Herhangi bir hastalığınız olmasa dahi yıllık düzenli olarak check uplar yaptırabilirsiniz. Bu kapsamda özel doktor klinik merkezinde yer alan görüntüleme merkezinden dahi check uplarınızı en az 1 kez düzenli olarak yaptırmanız mümkündür.

Check Up Neleri Kapsar?

Check upların temel özellikleri arasında geniş tıbbi testleri kapsamasıdır. Bu nedenle check uplar profesyonel sağlık merkezleri tarafından tavsiye ediliyor. Check upların içeriğinde dna testi,tam kan sayımı,idrar testi,böbrek testi,akciğer grafisi,kalp ve damar testleri,cinsel yolla bulaşan hastalık testleri gibi testler yer alır.

Check Up Nasıl Yapılır?

Check uplar sağlıklı bir şekilde yapılır. İşlemden öncesinde hasta öyküsü dinlenir. Hemen akabinde check upların çekimi görüntüleme merkezinden yapılır. Hasta özel check upların cihazına bağlanır ve böylece makine üzerinden hastanın tüm iç organ görüntüleri alınır.

Check Up Ne Kadar Sürer?

Check upların uygulanış süreçleri kısadır. Uygulama en fazla 50 dakika içerisinde tamamlanır. Check upların uygulanış süreçleri özel doktor klinikleri arasında farklılık gösterir.

Check Up Neden Yaptırmalısınız?

Check uplarınızı birçok nedenlere bağlı olarak yaptırmanız gerekebilir. Herhangi iç hastalık belirtileri görmeniz veya daha önceki dönemlerde hastalık ameliyatları geçirmiş olmanız durumunda check uplarınızı mutlaka yaptırmalısınız.