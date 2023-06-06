Varisleriniz İçin Çözüm: Skleroterapi Tedavisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Varisler, toplardamarların genişlemesi ve şekil bozukluğu ile ortaya çıkan bir sorundur. Hem kadın hem de erkeklerde görülebilirler ve özellikle ileri yaşlarda daha sık rastlanırlar. Bu rahatsızlık sadece estetik açıdan rahatsızlık vermekle kalmaz, aynı zamanda ağrı, kaşıntı ve hatta bacak yaraları gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir.

Skleroterapi, varis tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi yöntemi, doğrudan varisli damarların içine enjekte edilen bir ilaç ile varisli damarların küçülmesini sağlar. Bu sayede, damarlar küçülür ve kan akışı daha sağlıklı damarlara yönlendirilir. Hızlı, etkili ve nispeten az invaziv bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle birçok hasta tarafından tercih edilir.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, kalp ve damar cerrahisi varis hastalığı şikayetinin giderilmesi için kullanılan skleroterapi tedavisi hakkında merak edilenleri paylaşıyor. Bu yazı ile “Skleroterapi nedir? Nasıl uygulanır? Kimler için uygundur?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Skleroterapi Tedavisi Nedir?

Skleroterapi, varis tedavisinde kullanılan ve doğrudan varisli damarların içine enjekte edilen bir ilaç ile varisli damarların küçülmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, özel bir solüsyon ya da köpük formunda bir ilaç doğrudan varisli damarın içine enjekte edilir. İlaç, varisli damarın iç yüzeyini tahriş eder ve iltihaplanma oluşturarak damarın küçülmesine neden olur. Bu sayede, varisli damarın iç yüzeyindeki kan damarlarındaki birikintileri azaltarak, damarın genişlemesi ve şekil bozukluğu ortadan kalkar.

Lokal anestezi altında gerçekleştirilen ve tipik olarak bir ofis ziyareti sırasında yapılan skleroterapi tedavisi, çoğu durumda birkaç seans halinde uygulanmaktadır. Her seans yaklaşık 30 dakika kadar sürer. Seanslar arasındaki süre, tedavi edilen varisin boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Skleroterapi tedavisi genellikle ağrısızdır ancak uygulanan ilacın tipine, dozuna ve uygulama alanına bağlı olarak hafif ağrı, yanma, kaşıntı veya karıncalanma gibi yan etkiler görülebilir.

Ameliyatsız bir yöntem olduğu için birçok hasta tarafından tercih edilir. Ayrıca, diğer varis tedavi yöntemlerine göre daha az invaziv olduğundan, kısa bir iyileşme süresi gerektirir ve hastalar normal aktivitelerine hızla geri dönebilirler.

Skleroterapi Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Skleroterapi tedavisi, varisli damarların küçültülmesi için doğrudan damar içine ilaç enjekte edilmesiyle uygulanır. İşlem genellikle bir doktor ofisinde gerçekleştirilir ve yaklaşık 15-30 dakika sürer. İşlem öncesinde, hastanın varisleri hakkında ayrıntılı bir muayene yapılır ve tedavi için uygunluğu değerlendirilir.

İşlem sırasında, hastanın rahatlaması için genellikle lokal anestezi kullanılır. Ardından, damarın içine ince bir iğne yardımıyla özel bir sklerotik solüsyon veya köpük enjekte edilir. Bu solüsyon, varisli damarın iç yüzeyini tahriş ederek, damarın küçülmesine ve kan akışının daha sağlıklı damarlara yönlendirilmesine neden olur.

İşlem tamamlandıktan sonra, hastaya uygulanacak birkaç basit bandaj yardımıyla bölgedeki kanama ve morlukları önlemek için baskı uygulanır. Hasta genellikle işlem sonrası hemen normal aktivitelerine geri dönebilir, ancak doktorun önerdiği belirli yönergeleri takip etmek önemlidir.

Birkaç hafta içinde, skleroterapi tedavisi ile tedavi edilen varisler küçülür ve ciltteki şekil bozuklukları azalır. Genellikle, birkaç seans gereklidir ancak tam sayı, varislerin boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Doktor, hastanın ilerlemesini izlemek için düzenli takip randevuları ayarlayabilir ve tedaviye devam edilmesi gerekip gerekmediğine karar verebilir.

Skleroterapi Tedavisi Kalıcı Sonuçlar Verir Mi?

Skleroterapi tedavisi, kalıcı sonuçlar elde etmek için etkili bir yöntemdir. Tedavi sırasında, varisli damarın içine enjekte edilen sklerotik solüsyon veya köpük, varisin iç yüzeyinde tahriş oluşturarak damarın küçülmesine ve kanın daha sağlıklı damarlara yönlendirilmesine neden olur.

Tedavinin kalıcılığı, tedavi edilen varisin boyutuna, konumuna ve ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlıdır. Bazı durumlarda, tamamen küçülmeyebilir ve bazı hastalarda yeniden oluşabilir. Bununla birlikte, çoğu hastada uzun süreli veya kalıcı sonuçlar verir.

Tedavi sonrasında, varislerin küçüldüğü ve şekil bozukluklarının azaldığı görülür. İlk tedaviden sonra birkaç hafta içinde sonuçlar belirgin hale gelir. Tedavi sonrası hastalar genellikle normal aktivitelerine hemen dönebilirler ve çoğu zaman istedikleri görünümü elde edebilirler.

Tedavinin kalıcılığını artırmak için, hastalar genellikle doktorun önerdiği yaşam tarzı değişikliklerini yapmalıdırlar. Bu, egzersiz yapmak, kilo vermek, sağlıklı beslenmek ve uzun süre ayakta veya oturarak kalmaktan kaçınmak gibi davranışları içerebilir. Doktorunuz, size özel tavsiyeler verebilir ve tedavinin kalıcılığını artırmak için nasıl daha iyi bakım yapabileceğinizi size anlatabilir.

Skleroterapi Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Skleroterapi tedavisi genellikle bir doktor ofisinde uygulanır ve 15-30 dakika sürer. İşlem öncesi varisler hakkında ayrıntılı bir muayene yapılır ve tedavi için uygunluğu değerlendirilir. İşlem sırasında, lokal anestezi kullanılır ve ince bir iğne yardımıyla damar içine özel bir sklerotik solüsyon veya köpük enjekte edilir. İşlem sonrasında, hastaya birkaç basit bandaj yardımıyla bölgedeki kanama ve morlukları önlemek için baskı uygulanır. Hasta genellikle işlem sonrası hemen normal aktivitelerine geri dönebilir, ancak doktorun önerdiği belirli yönergeleri takip etmek önemlidir. Skleroterapi tedavisi genellikle birkaç seans gerektirir ve seanslar arasındaki süre, hastanın varislerinin boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilir.