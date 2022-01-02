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Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı, sosyal medya karıştı

Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı, sosyal medya karıştı

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını canlı yayında açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bunu açıklaması üzerine Instagram'da 291 bin takipçisi bulunan Hull City, bir anda yükselerek 404 bin takipçiye ulaştı.

Acun Ilıcalı, bir süredir peşinde olduğu Hull City'yi satın aldığını resmen duyurdu. Ilıcalı'nın bunu duyurması üzerine sosyal medya adeta karıştı...

TAKİPÇİ SAYISI FIRLADI

Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz." duyurusunu yaptı. Bu açıklamanın ardından Hull City'nin 291 bin olan takipçisi sayısı, duyurudan sonra 404 bine ulaştı.

Etiketler acun acun ılıcalı
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