  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN Sports, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu! Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında beIN Sports, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı yayımlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu ile beIN Sports'un, Basketbol Süper Ligi yayın hakları için yaptığı anlaşma 3 yıl süreyle devam edecek.

Etiketler basketbol türkiye süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Uzman isim açıkladı: İşte asgari ücreti 10 bin TL yapacak 3 senaryo
Asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti'den yeni açıklama
Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!
Beşiktaşlıları çıldırtacak Aboubakar açıklaması
Transfer bombası patlıyor! Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da reddetmişti...
Dolar'dan bir rekor daha! İşte Dolar, Euro ve altında son durum
Mehmet Ali Erbil'den ''Günde 100 bin TL kazanıyor'' iddiasına yanıt
Fatih Altaylı son anketi ''yüzde 50'yi geçebilen tek aday var'' diyerek açıkladı
İslam Memiş'ten yatırımcıya tüyo: ''Uzak durun'' diyerek uyardı!