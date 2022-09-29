Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN Sports, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu! Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında beIN Sports, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı yayımlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu ile beIN Sports'un, Basketbol Süper Ligi yayın hakları için yaptığı anlaşma 3 yıl süreyle devam edecek.