Euroleague'de Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini andı

Euroleague'de dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, eski koçu Obradovic'in takımı Partizan'a 90-81 kaybederek üst üste 3. yenilgisini aldı.

THY Euroleague’in 18’inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan’a 90-81 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin eski koçu Obradovic'in yönettiği Partizan, 8’inci galibiyetini alırken Fenerbahçe Beko, 7’nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi ise Partizan’da 27 sayı kaydeden Duane Washington oldu.

Böylece turnuvadaki son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, son 6 maçından ise sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fenerbahçe birincilikten altıncılığa geriledi. Haftayı ise Monaco lider kapattı. Haftayı Fenerbahçe Bekı 6, Anadolu Efes 7. sırada tamamladı.

Dün oynana diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Bologna 83-69 Asvel

Barcelona 74-78 Kızılyıldız

Bayern Münih 69-80 Panathinaikos

Baskonia 94-81 Paris Basket

#euroleague

#fenerbahçe beko

#anadolu efes