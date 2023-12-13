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Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis dönemi sona eriyor

Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis dönemi sona eriyor
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Fenerbahçe Beko'da, Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis ile yollar ayrılıyor.

Bir süredir performansı yetersiz bulunan Yunan başantrenörle fesih detaylarını görüşen yönetim, kısa süre içerisinde ayrılığa dair resmi bir açıklama yapabilir.

Fenerbahçe Beko, Süper Lig'deki son iki maçını kaybederken, Euroleague'de de son 7 maçta 1 kez kazanabilmişti.

Etiketler fenerbahçe Dimitris Itoudis
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