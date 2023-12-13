Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis dönemi sona eriyor
Fenerbahçe Beko'da, Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis ile yollar ayrılıyor.
Bir süredir performansı yetersiz bulunan Yunan başantrenörle fesih detaylarını görüşen yönetim, kısa süre içerisinde ayrılığa dair resmi bir açıklama yapabilir.
Fenerbahçe Beko, Süper Lig'deki son iki maçını kaybederken, Euroleague'de de son 7 maçta 1 kez kazanabilmişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol