  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Milli Takım
  5. 27 Kasım 2019 17:06

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri Çekya ve Uruguay

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da yapılacak B Grubu maçlarında Uruguay ve Çekya ile eşleşti.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri Çekya ve Uruguay
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:

KANADA

A GRUBU: Kanada, Çin, Yunanistan
B GRUBU: Türkiye, Uruguay, Çekya

SIRBİSTAN

A GRUBU: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda
B GRUBU: Porto Riko, İtalya, Senegal

Litvanya

A GRUBU: Litvanya, Güney Kore, Venezuela
B GRUBU: Polonya, Slovenya, Angola

HIRVATİSTAN

A GRUBU: Almanya, Rusya, Meksika
B GRUBU: Hırvatistan, Tunus, Brezilya

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Basketbol , kura çekimi , 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM