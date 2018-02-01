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  4. 01 Şubat 2018 13:32

NBA'da korkunç sakatlık ! Kimse bakamadı...

NBA'de Dallas Mavericks ve Phoenix Suns'ın karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşandı.

NBA'da korkunç sakatlık ! Kimse bakamadı...
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Phoenix Suns guardı Isaiah Canaan, geçtiğimiz gece oynanan Dallas Mavericks karşılaşmasında sol ayak bileğini kırdı...

Canaan'ın sedye ile sahadan taşındığı süreçte maç birkaç dakikalığına durdu ve iki takımdan da birçok oyuncu bu olaydan oldukça etkilendi.

Sakatlık, maçın ilk çeyreğinde Phoenix 35-17 öndeyken gerçekleşti. Canaan'ın iyileşme sürecinin ne kadar süreceği hakkında henüz bir şey söylenmedi.


Canaan'ın sakatlığı şu şekildeydi: (DİKKAT: Hassas olanların izlemesi tavsiye edilmez)

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