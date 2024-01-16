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NBA'deki Türk gecesinin kazananı belli oldu

NBA'deki Türk gecesinin kazananı belli oldu
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NBA'de Alperen Şengünlü Houston Rockets, Türk basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'a 124-115 mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Türk basketbolcu Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76ers'a 124-115 yenildi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. 76ers, Rockets'ı 9 sayı farkla mağlup etti.

Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Philadelphia 76ers karşısındaki performansı galibiyete yetmedi. Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 1 top çalma ile maçı tamamladı.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 41 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Furkan Korkmaz, 2 sayı ile maçı tamamladı.

JAZZ'DAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Utah Jazz, Indiana Pacers'ı 132-105 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Jazz'da Lauri Markkanen 32 sayı ve 10 ribauntla oynarken Collin Sexton kendisi adına sezonun en yüksek sayısı olan 30 sayıyla oynadı.

Pacers'ta Buddy Hield ve Andrew Nembhard, 14'er sayı ile maçı tamamlandı.

IRVING VE HARDAWAY'DEN 83 SAYI

Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-120 yendi.

Maçı kazanan Mavericks'te Kyrie Irving, 42 sayı atarken Tim Hardaway 41 sayıyla NBA kariyeri rekorunu kırdı.

Mavericks'te Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle maçta oynamadı.

CEDİ'DEN 3 SAYI

Atlanta Hawks, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 109-99 mağlup etti. Hawks'ta Trae Young, 36 sayı atarak NBA kariyerinde 10 bin sayı barajını geçti.

Spurs'ta Victor Wembanyama 26 sayı, Jeremy Sochan ise 23 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 3 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 109-99
New York Knicks-Orlando Magic: 94-98
Washington Wizards-Detroit Pistons: 117-129
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-120
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 124-115
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 116-107
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 109-91
Brooklyn Nets-Miami Heat: 95-96 
Toronto Raptors-Boston Celtics: 96-105
Utah Jazz-Indiana Pacers: 132-105
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 112-105

Etiketler Alperen Şengün Furkan Korkmaz nba maç basketbol Houston Rockets Philadelphia 76ers
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