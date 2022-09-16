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  4. Güreşte destan yazdık! Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu

Güreşte destan yazdık! Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu

Güreşte destan yazdık! Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu

Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde rakibini 6-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.

Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.

Belgrad'da 4. altın madalya
Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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Etiketler güreş taha akgül
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